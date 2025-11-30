تحرك جديد من الزمالك حول واقعة عواد وصبحي في جنوب أفريقيا

قال الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب طلب تقريرا مفصلا من أحمد خالد حسانين رئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا عن واقعة محمد عواد ومحمد صبحي وحقيقة الأخبار المنتشرة عن تغيير الحارس في اللحظات الأخيرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: المجلس يرى أن انتشار الأخبار قبل المباراة بساعات أثر بشكل سلبي على الفريق ويريد معرفة الحقيقة في هذا الموقف.

وقال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع محمد صبحي حارس الفريق بعد خطئه في مباراة كايزر تشيفز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عبد الرؤوف احتوى حزن محمد صبحي، خاصة بعدما اعتذر اللاعب لمدربه وزملائه في الفريق عن تسببه في ضياع نقطتين لفريقه وضياع صدارة المجموعة".

وتابع: "أبلغ عبد الرؤوف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، برفضه توقيع أي عقوبات على اللاعب، خاصة أن الأخطاء واردة في كرة القدم وتحدث في أي وقت".