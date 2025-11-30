التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع «روضة السيدة 2» في منطقة الطيبى قد انتهى بالكامل بنسبة 100%، وأصبح جاهزًا لاستقبال الأهالي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس بدأت بمشروع «روضة السيدة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي كانت تُعرف سابقًا بمنطقة تل العقارب قد تم شغلها بالكامل بعد تطويرها وفق رؤية عمرانية متكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشروع «روضة السيدة 2» يأتي استكمالًا لجهود الدولة في إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على هويتها العمرانية الإسلامية، موضحًا أن أعمال التطوير تمت بما يتوافق مع طابع المنطقة المسجل ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو.

وتابع أن الجولة لرئيس الوزراء شملت أيضًا مشروع «الفسطاط فيو» بمنطقة بطن البقرة، والذي يطل على حدائق الفسطاط، فضلًا عن زيارة منطقة ضرب اللبانة، مضيفًا: «تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 مبنى جديدًا بالشكل العمراني نفسه الذي ينسجم مع النسيج التاريخي للمنطقة، التطوير ليس استبدالًا للعشوائيات بأخرى، بل هو حفاظ على الطابع المعماري والأصالة العمرانية للقاهرة التاريخية».

وأشار إلى أن مشروع «إحياء القاهرة التاريخية» يستهدف إعادة المدينة إلى صورتها الأصلية كما كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمعايير بناء حديثة تحافظ على الهوية وتدعم جودة الحياة، مضيفًا: «إحنا بنطور المنطقة والمباني وبنحافظ على نفس الشكل والطابع المعماري للمنطقة بمباني حديثة».