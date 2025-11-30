قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثمركم للقداسة.. تأمل جديد للأنبا ميخائيل في الاجتماع العام بحلوان
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع «روضة السيدة 2» في منطقة الطيبى قد انتهى بالكامل بنسبة 100%، وأصبح جاهزًا لاستقبال الأهالي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس بدأت بمشروع «روضة السيدة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي كانت تُعرف سابقًا بمنطقة تل العقارب قد تم شغلها بالكامل بعد تطويرها وفق رؤية عمرانية متكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشروع «روضة السيدة 2» يأتي استكمالًا لجهود الدولة في إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على هويتها العمرانية الإسلامية، موضحًا أن أعمال التطوير تمت بما يتوافق مع طابع المنطقة المسجل ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو.

وتابع أن الجولة لرئيس الوزراء شملت أيضًا مشروع «الفسطاط فيو» بمنطقة بطن البقرة، والذي يطل على حدائق الفسطاط، فضلًا عن زيارة منطقة ضرب اللبانة، مضيفًا: «تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 مبنى جديدًا بالشكل العمراني نفسه الذي ينسجم مع النسيج التاريخي للمنطقة، التطوير ليس استبدالًا للعشوائيات بأخرى، بل هو حفاظ على الطابع المعماري والأصالة العمرانية للقاهرة التاريخية».

وأشار إلى أن مشروع «إحياء القاهرة التاريخية» يستهدف إعادة المدينة إلى صورتها الأصلية كما كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمعايير بناء حديثة تحافظ على الهوية وتدعم جودة الحياة، مضيفًا: «إحنا بنطور المنطقة والمباني وبنحافظ على نفس الشكل والطابع المعماري للمنطقة بمباني حديثة».

التنمية الحضرية روضة السيدة صندوق التنمية الحضرية روضة السيدة 2 القاهرة التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترشيحاتنا

وفد بطولة العالم للكاراتيه

شاهد.. جولة وفود الكاراتيه في الأهرامات والمتحف المصري الكبير

عبد الله ممدوح

عبدالله ممدوح و يوسف بدوي يتأهلان لنهائي بطولة العالم للكاراتيه

المهدي سليمان

فرصة ذهبية للمهدي سليمان للمشاركة مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

فيديو

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد