التنمية الحضرية نجح في إزالة منطقة "بطن البقرة" بالكامل وتعويض جميع شاغليها بوحدات سكنية بديلة في مشروع "الأسمرات"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه،

مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حديقة تلال الفسطاط، وذلك في أثناء جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم بمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية.

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن تنفيذ مشروع "الفسطاط فيو" يأتي في إطار دور صندوق التنمية الحضرية في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالبيئة العمرانية، واستكمال جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس سامح سيفين، المدير العام لشركة إينوفو، حول مكونات المشروع حيث أوضح أن مشروع "الفسطاط فيو" يطل على حديقة تلال الفسطاط، ويضم 1412 وحدة سكنية و240 وحدة بالأبراج الفندقية، إلى جانب مجموعة من الوحدات التجارية والإدارية، بما يشكل مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات، يحتوي على ناد صحي، ومسجد، وجراج متعدد الطوابق، ومساحات خضراء واسعة، بما يحقق جودة الحياة لسكانه ويعيد للمنطقة وجهها الحضاري.

وأضاف المهندس سامح سيفين أنه تم تصميم وتنفيذ أعمال تشطيب متكامل للمجمع السكني المكون من أبراج سكنية وأبراج فندقية بالإضافة إلى السور الخاص بالمجمع والمباني الخدمية وأعمال البنية التحتية والطرق واللاند سكيب.

وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن مشروع "الفسطاط فيو" يُعد من أبرز مشروعات الصندوق، مشيرًا إلى أنه يُقام على مساحة نحو 30 فدانًا، وهي المنطقة التي كانت تُعرف سابقًا بـ "بطن البقرة"، وكانت مصنفة ضمن المناطق غير الآمنة من درجة الخطورة الثانية وفقًا للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.

وأضاف أن الصندوق نجح في إزالة منطقة "بطن البقرة" بالكامل، وتعويض جميع شاغليها بوحدات سكنية بديلة في مشروع "الأسمرات"، بإجمالي نحو 2000 وحدة سكنية، وبتكلفة تقديرية تجاوزت مليار جنيه.

وأشاد رئيس الوزراء بمشروع الفسطاط فيو، نظرًا لموقعه المتميز المطل على حديقة الفسطاط، ووجه بسرعة استكمال التسويق للمشروع بهدف بيع الوحدات التي تلقى إقبالا كبيرًا في ضوء موقعها المتميز.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بطرح الفندق، الذي تتضمنه مكونات المشروع، للتشغيل والإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في هذا المجال.