اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي للإعاقة ويطلق المؤتمر العربي الخامس لتنمية القدرات

أطلق اتحاد الأطباء العرب فعاليات المؤتمر العربي الخامس لتنمية القدرات، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن جهود الاتحاد المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف الدول العربية.



وأوضح سامي سلامة، المدير التنفيذي لمراكز "معاك" التابعة للاتحاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن احتفالات هذا العام تأتي بطابع مختلف يركز على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى البرامج العلاجية والتعليمية التي تسهم في تمكينهم ودمجهم داخل المجتمع بصورة فعالة.



وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على أحدث التجارب والتطبيقات العلمية في مجال التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.



واسترسل: بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير منظومات الرعاية المخصصة لهذه الفئة على مستوى الوطن العربي.







