اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

هنأ اتحاد الأطباء العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر في العالم حيث يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية.

وأكد الاتحاد - في بيان اليوم - أن المتحف يمثل نقلة نوعية في عرض وتوثيق التاريخ المصري القديم بما يتماشى مع المعايير العصرية العالمية، والتقدم التقني والتكنولوجي، لافتا إلى أن هذا الصرح الحضاري الذي يعكس موقع مصر الفريد، ليس مجرد مساحة لعرض مبهر للآثار، بل دعوة أيضا للحفاظ على التّراث الحضاري والإنساني.

ونوه إلى أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يمثل فرصة لإعادة التذكير بجذور الطب المصري القديم، الذي يعد أحد أبرز جوانب الحضارة المصرية القديمة بعد أن وضع أول أسس لمهنة الطب في التاريخ، لافتا إلى أن المصريين القدماء من الرواد الأوائل للطب والعلاج الوقائي، حيث بزغ نجم الطبيب المصري إمحوتب، أول من أسس معبدًا للعلاج في سقارة، والطبيبة بسشيت، أول طبيبة نساء موثقة في التاريخ.

وتابع كما كشفت البرديات الطبية أدوات المصري القديم الجراحية المحفوظة في المتاحف، كما تضمنت بردية "إيبرس الطبية" التي تعود إلى عام 1550 قبل الميلاد، أكثر من 700 وصفة علاجية لأمراض الجسد والعين والجلد والأسنان، كما تعكس البرديات الطبية، الاهتمام بالتغذية السليمة والوقاية من العدوى، وهي نفس المبادئ التي تقوم عليها الصحة العامة في العصر الحديث.