الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ، سواء البناء المخالف على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو إستكمال البناء دون تراخيص قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بكافة أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ففي مركز فاقوس تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍ عبارة عن سور بطول ٤٠ مترًا بالطوب الأحمر بمنطقة المرور بمفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة كما تم فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي بعزبة الأوقاف داخل نطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة سور بتقسيم أبو العز بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيتة كما تم التصدي لحالة بناء في المهد بناحية الكتيبة – الوحدة المحلية بكفر أيوب على مساحة ٦٠ متر طولي وتمت الإزالة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية ، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز الزقازيق وفي الوحدة المحلية ببهنباي: تم إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة ٥٠٠ متر وبالوحدة المحلية ببني عامر: تم إزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي وضبط المخالفة قانونيا وبالوحدة المحلية ببيشة قايد تم تنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية بطابق أول علوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.