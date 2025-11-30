قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ، سواء البناء المخالف على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو إستكمال البناء دون تراخيص قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بكافة أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ففي مركز فاقوس تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍ عبارة عن سور بطول ٤٠ مترًا بالطوب الأحمر بمنطقة المرور بمفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة كما تم فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي بعزبة الأوقاف داخل نطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة سور  بتقسيم أبو العز بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيتة كما تم التصدي لحالة بناء في المهد بناحية الكتيبة – الوحدة المحلية بكفر أيوب على مساحة ٦٠ متر طولي وتمت الإزالة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية ، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز الزقازيق وفي الوحدة المحلية ببهنباي: تم إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة ٥٠٠ متر وبالوحدة المحلية ببني عامر: تم إزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي وضبط المخالفة قانونيا وبالوحدة المحلية ببيشة قايد تم تنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية بطابق أول علوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز البناء المخالف الأرض الزراعية

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية

أنا قريبك ابعتلي فلوس ..حبس عصابة سرقة عملاء البنوك

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

