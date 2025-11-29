ارتفاع أعداد المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية القصاصين

شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مفارق الصالحية الجديدة اتجاه القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ارتفاع أعداد المصابين الي 13 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الصالحية الجديدة والقصاصين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة يفيد استقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.
وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 13 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور وتبين نقل 10 مصابين الي مستشفي القصاصين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم و3 الي مستشفي الصالحية الجديدة.
