قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة ، مؤكداً على ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال تنظيم الندوات التوعوية لجميع فئات المجتمع لتعزيز ثقافة الحفاظ على المرأة لكونها الدعامة الأساسية لبناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبها أشارت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية قيام الفرع بإطلاق عدة ندوات تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية الشئون الصحية والتي تتضمن التعريف بحملة "ال١٦ يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة وأنواع العنف وصوره المختلفة وأثره على المجتمع.

وأوضحت مقررة الفرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن حملة "ال ١٦ يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات تقام كل عام وتبدأ ٢٥ نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في يوم حقوق الإنسان ١٠ ديسمبر من كل عام وتتضمن الحملة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.