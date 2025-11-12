سفيرة الاتحاد الأوروبي ووفد من الطائفة الإنجيلية في زيارة لدير العذراء بالمحرق

استقبل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام السفيرة أنجيلينا رابخورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث قامت بزيارة لمختلف معالم الدير واستمتعت إلى شرح وافٍ عن تاريخه وأهميته الدينية والأثرية.

وخلال الزيارة، التقت السفيرة وفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى جانب مجموعة من أساتذة وطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بأكاديمية المستقبل، الذين كانوا في زيارة للدير في التوقيت نفسه، وتعرف الجميع على الجوانب التاريخية والروحية لهذا الموقع المقدس الذي يُعد من أهم المزارات المسيحية في مصر والعالم.

