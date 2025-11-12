موجز أخبار الوادي الجديد.. نائب المحافظ تتابع انتظام فتح لجان انتخابات "النواب" في ثاني أيام التصويت وأسقف عام الكنائس يدلي بصوته في انتخابات النواب بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام فتح لجان انتخابات "النواب" في ثاني أيام التصويت

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الثاني، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و العقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية.

وأكدت نائب المحافظ خلال تواصلها مع رؤساء المراكز على متابعة سير اللجان أولاً بأول وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالقرى والمناطق النائية، والتأكد من توافر كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة داخل وخارج مقار اللجان؛ لضمان أداء الناخبين لواجبهم الدستوري بانتظامٍ ويسر.

قبل ساعات من غلق اللحان: إقبال كثيف في انتخابات النواب بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء من التنظيم والانضباط وحضور مكثف من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لأبناء المحافظة.

توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من الصباح أمام اللجان بمراكز المحافظة الخمسة: الخارجة، الداخلة، بلاط، الفرافرة، وباريس، للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الأجهزة الأمنية التي كثفت من تواجدها لتيسير حركة المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.



كما حرص كبار السن وذوو الهمم على المشاركة منذ اللحظات الأولى، وسط مساعدة رجال الشرطة والقوات المعاونة لهم، الذين قدموا الدعم الكامل لتسهيل عملية التصويت، تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير كافة التسهيلات لجميع المواطنين.

من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بحسن التنظيم وتوفير أماكن للانتظار ومياه للشرب داخل محيط اللجان، ما ساهم في تخفيف الزحام وتيسير الإجراءات الانتخابية.

وانطلقت أمس، انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد، وتستمر حتى نهاية اليوم وسط استعدادات مكثفة في مختلف المراكز الإدارية.

وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين تشملان خمسة مراكز، بعدد 194870 ناخبًا وناخبة موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية، وسط تأمين وتنظيم دقيقين لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنضبطة.

أسقف عام كنائس الوادى الجديد والواحات يدلى بصوته فى انتخابات النواب بالخارجة

أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025م فى لجنته الانتخابية بمدرسة الأمل بمدينة الخارجة، مؤكدًا على أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجبا وطنيا يجب على الجميع المشاركة الايجابية فيها.

وأوضح نيافته أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و كل أولادها عبر التاريخ كانت ولازالت وستبقى كنيسة وطنية لها تواجد دائم و دور كبير والمساهمة فيما هو لصالح وطننا الغالى مصر.

وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، انتظاما منذ بداية فتحها في تمام التاسعة من صباح اليوم الثاني والبالغ عددها لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية، لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

غرف عمليات لمتابعة انتظام عمل اللجان الانتخابية

وشهدت معظم اللجان إقبالاً ملحوظا من الناخبين في الساعة الأولي من فتح أبواب اللجان، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، وكذلك إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين ومعظمهم من السيدات وكبار السن، كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد انتظام عمل اللجان فى لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام وسهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

وفاة شاب في حادث انفجار إطار لودر بحي المروه بالخارجه

شهد حي المروة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة الشاب مصطفى محمود أحمد، البالغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة انفجار إطار (فردة كاوتش) لمعدة "لودر" أثناء قيامه بتزويده بالهواء.

تلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص من مدينة الخارجة بعد انفجار كاوتش اللودر في وجهه أدي إلي وفاته بعد نقله لمستشفي الخارجة اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاب بأعمال صيانة لإطار اللودر في ورشة بحي المروة، وأثناء عملية التزويد بالهواء انفجر الإطار بشكل مفاجئ، ما تسبب في تطاير أجزاء معدنية أصابته إصابات خطيرة بأنحاء متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في الحال.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأعرب أهالي حي المروة عن حزنهم الشديد لوفاة الشاب، مشيرين إلى أنه كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد في عمله. وطالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد إجراءات السلامة المهنية داخل الورش والأماكن الصناعية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار الحرص على سلامة العاملين في مختلف القطاعات والورش الحرفية بمدينة الخارجة.