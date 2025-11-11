أسقف عام كنائس الوادى الجديد والواحات يدلى بصوته فى انتخابات النواب بالخارجة

أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025م فى لجنته الانتخابية بمدرسة الأمل بمدينة الخارجة، مؤكدًا على أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجبا وطنيا يجب على الجميع المشاركة الايجابية فيها.

وأوضح نيافته أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و كل أولادها عبر التاريخ كانت ولازالت وستبقى كنيسة وطنية لها تواجد دائم و دور كبير والمساهمة فيما هو لصالح وطننا الغالى مصر.

وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، انتظاما منذ بداية فتحها في تمام التاسعة من صباح اليوم الثاني والبالغ عددها لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية، لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

غرف عمليات لمتابعة انتظام عمل اللجان الانتخابية

وشهدت معظم اللجان إقبالاً ملحوظا من الناخبين في الساعة الأولي من فتح أبواب اللجان، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، وكذلك إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين ومعظمهم من السيدات وكبار السن، كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد انتظام عمل اللجان فى لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام وسهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.