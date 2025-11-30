أبرز مباريات اليوم الأحد 30-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 30 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة وست هام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

ـ فاركو X تليفونات بني سويف – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1

ـ إنبي X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



ـ سانت إيلوا لوبوبو X الهلال أم درمان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ـ الملعب المالي X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ـ نيروبي يونايتد X اتحاد مانيما – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

ـ سان بيدرو X ديوليبا أي سي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ـ سينجيدا بلاك ستارز X ستيلينبوش – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ـ كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 4:05 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ـ نوتنجهام فوريست X برايتون – الساعة 4:05 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ وست هام X ليفربول – الساعة 4:05 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ تشيلسي X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



٩- ريال سوسيداد X فياريال – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

- إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- سيلتا فيجو X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- جيرونا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ليتشي X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X إنتر – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



- ستراسبورج X بريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- أنجييه X لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- لوهافر X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- لوريان X نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- ليون X نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني



- هامبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 مساء

- آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة 6:30 مساء

- فرايبورج X ماينتس – الساعة 8:30 مساء