مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للمختلط لتنس الطاولة الصين 2025

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للمختلط لتنس الطاولة، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى في البطولة المقرر إقامتها بمدينة شينجدو الصينية خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر الجاري.

وتخوض مصر منافسات بطولة كأس العالم للمختلط بجانب منتخبات الصين و هونج كونج و تشيلي.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

• مصر × تشيلي – فجر الأحد في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة

• مصر × الصين – الإثنين في الواحدة ظهرًا

• مصر × هونج كونج – الثلاثاء في الواحدة ظهرًا

ويمثل مصر في البطولة عمر عصر – يوسف عبدالعزيز – بدر مصطفى _ محمد البيلي هنا جودة – مريم الهضيبي – فريدة بدوي– مروة الهضيبي .