بورسعيد.. الغرباوي يشارك طالبات مدرسة ثانوية طابور الصباح

شارك الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، طالبات مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات فعاليات طابور الصباح.

كما شارك وكيل تعليم بورسعيد الطالبات أداء مراسم تحية العلم مشيدا بنسبة الحضور المتميزة والتزام أعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل بالمدرسة.

بورسعيد | الغرباوي يشارك طالبات مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات طابور الصباح

وتفقد الأستاذ طاهر الغرباوي خلال جولته عددا من الفصول الدراسية بالمدرسة التي تضم 1099 طالبة موزعات على 27 فصلا دراسيا وناقش طالبات الصف الأول الثانوي حول جدوى اختيار نظام البكالوريا الجديد حيث دار حوار أبوي اتسم بالهدوء والوضوح مفندا ما يثار حول النظام مجيبا على جميع استفسارات الطالبات موجها الشكر لإدارة المدرسة على جهودها لضمان انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذ محمد الجبروني رئيس قسم المتابعة بإدارة شمال التعليمية وكان في استقبالهم الأستاذة عبير الجوهري مدير المدرسة.