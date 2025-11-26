قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
محافظات

تعليم بورسعيد: رفع كفاءة الأداء المهني وقياس الانضباط داخل المدارس

مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومدير المديرية يتفقدان عدداً من مدارس محافظة بورسعيد
مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومدير المديرية يتفقدان عدداً من مدارس محافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

 تفقد أشرف سلومة مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم عدداً من مدارس المحافظة، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومدير المديرية يتفقدان عدداً من مدارس محافظة بورسعيد

ولفت أشرف سلومة إلى أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الوزارة بالمتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وأشار  إلى أهمية رصد الملاحظات والتعامل معها فورًا بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المدارس.

وأكد طاهر الغرباوي أن المتابعة تستهدف التأكد من رفع كفاءة الأداء المهني وقياس الانضباط داخل المدارس، موضحًا أن مدارس بورسعيد ملتزمة بتنفيذ التعليمات الوزارية في الشأن.

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين التي تضم 2200 طالب موزعين على 48 فصلاً دراسياً، حيث أوضح الأستاذ أشرف سلومة خلال تفقد الفصول أهمية متابعة نسب التحاق الطلاب بنظام البكالوريا والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول، إلى جانب رصد أية حالات مرضية والتعامل معها فورًا والتواصل مع أولياء الأمور للاطمئنان على الحالة الصحية لذويهم، مشيدا بانضباط الطلاب ومستوى التزام العاملين بتعليمات الأمن والسلامة.

واستكملت الجولة بتفقد مدرسة بورسعيد الثانوية بنات التي تضم 1650 طالبة موزعات على 48 فصلاً دراسياً، حيث أكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن المدرسة تقدم نموذجًا متميزًا في انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة، مؤكدًا على ضرورة متابعة نسب التحاق الطالبات بنظام البكالوريا، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي حالات صحية طارئة ومتابعتها بالتواصل الفوري مع أولياء الأمور، مؤكدًا على أهمية الأنشطة التربوية في دعم الصحة النفسية وتعزيز الوعي لدى الطالبات.

واختتمت الجولة بمدرسة سيف الخاصة التابعة لإدارة شمال التعليمية، حيث تابع الحضور انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة بتفقد معامل الحاسب الآلي والمكتبة والمعامل المختلفة وأنظمة المراقبة والأمن والسلامة ومراجعة كاميرات المراقبة واجهزة الاطفاء.

وأكد الأستاذ أشرف سلومة خلال الزيارة أن الوزارة شددت في توجيهاتها الأخيرة على الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، مشيرًا إلى أهمية متابعة منظومة كاميرات المراقبة والتأكد من فعاليتها، ومراجعة سلامة وأمن المباني، والاطلاع على كشوف تحليل المخدرات للعاملين، والتأكد من جاهزية منظومة الإطفاء والدفاع المدني، مع تنفيذ التقييمات الشهرية للطلاب أسوة بالمدارس الحكومية، ومتابعة نسب الحضور لتحقيق أعلى مستويات الانضباط.

وفي ختام الجولة، أكد الأستاذ طاهر الغرباوي حرص تعليم بورسعيد على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم بدقة، ومواصلة رفع مستوى الجاهزية الفنية والأمنية داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

