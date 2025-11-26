جمال الدين: اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثالية للاستثمار

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع "WINPEX" الصينية المتخصصة في إنتاج أدوات الإضاءة والأدوات الكهربائية بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة؛ وذلك بهدف إقامة مصنع لإنتاج مصابيح الطاقة الشمسية، والمصابيح من نوع LED، والأدوات والأجهزة الإلكترونية والأدوات البلاستيكية باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليون دولار، على مساحة 50 ألف م2، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج؛ هذا وقد قام بتوقيع العقد كلٌّ من: اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية MDC، و مالان تانج، رئيس شركة WINPEX، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة والشركتين.

جمال الدين: أصبحت اقتصادية قناة السويس الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية

وعلى هامش مراسم التوقيع وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار، في ضوء ما تتمتع به من جاهزية كبرى للبنية التحتية والمرافق، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتجددة بمقابل تنافسي، وكذا النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال المواني ذات الموقع الفريد على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية، التي تجعل اقتصادية قناة السويس حلقة الوصل بين قارات العالم، ونقطة الارتباط المحورية لسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أهمية جهود الهيئة الرامية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، دعمًا للاقتصاد الوطني، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

و أشار إلى الدور الفاعل لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين في خلق تنوع بالبيئة الاستثمارية ومناخ أداء الأعمال بالهيئة، لافتًا إلى أن تنامي الاستثمارات الصينية داخل الهيئة يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين البلدين.