العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عوض: انتهاء تشجير محور الشعراوي بالسيدة نفيسة وزراعة 18 ألف شجرة بكفر الشيخ والدقهلية| صور

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" في عدد  من المحافظات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تم تنفيذه يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشددة على استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة في تنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري تأتي دعماً لتوجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الهواء، في ضوء رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن والمراكز الحضرية.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية ، من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة أنه في نطاق محافظة القاهرة، تم تنفيذ أعمال تشجير وتجميل بمحور الشعراوي بمنطقة السيدة نفيسة، شملت زراعة 300 شجرة منها 19 شجرة من نوع جاكرندا ذات الزهور البنفسجية الجمالية، و40 شجرة من نوع أكاسيا نيدوزا المعروفة بقدرتها على التكيف مع البيئات الجافة، إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة تجميلية تحت الأشجار بعدد 2000 شتلة تضمنت 600 شتلة من نبات الإيروبس و1400 شتلة من نبات الهيمليا.

وأشار التقرير إلى أنه تم زراعة 5845 شجرة بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الذاتية في إطار المشاركة المجتمعية، وتنوعت الأشجار المزروعة بين المثمرة وأشجار الزينة الملائمة لطبيعة البيئة المحلية، بما يعزز أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من زراعة 12479 شجرة بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة وجمصة ومركز أجا، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة.

التنمية المحلية منال عوض مبادرة زراعة 100مليون شجرة

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

