الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 أكتوبر 2025، إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل (سابقاً) بمدينة العبور الجديدة، وذلك وفقاً لما هو مقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد الوزير، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من أعمال توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مع الاهتمام بالتخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في تلك المناطق، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (19) يوم الإثنين الموافق 13/10/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقاً)، وذلك وفقاً لشرائح المساحات (209م² – 500م²).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (20) يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاً)، طبقاً لشرائح المساحات (276م² – 350م² – 400م² – 450م²).

وأشار المهندس محمود مراد إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (18) يوم الثلاثاء 14/10/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً)، وفقاً لشرائح المساحات (209م² – 276م² – 350م² – 400م² – 450م² – 500م²).

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم بدء تسجيل الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن يُغلق باب الدخول في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في الأيام المحددة لإجراء القرعات، مشيراً إلى أنه لن يُسمح بدخول أي شخص بعد هذا الموعد، كما يُشترط لحضور القرعة تقديم إثبات الشخصية وأصل إيصال سداد المقدم.

