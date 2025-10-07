الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 218 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 6 أكتوبر الحالي .



وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عقدت ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما أسفرت حملات المديرية على الأسواق عن ضبط 25.5 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة المرور والمتابعة للجمعيات الزراعية ومنظومة صرف الأسمدة الصيفية المدعمة، كما أزالت 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وكذلك نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بالبدرشين لعلاج 3944 رأس ماشية، وعقدت ندوات إرشادية، كما شنت حملات رقابية أسفرت عن ضبط 5.6 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ونجحت المديرية في تحصين 220,319 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية.



وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية في قرية كفر مسعود بمركز طنطا، حيث قدمت خدماتها لـ 294 حيوانا و2400 طائر.



كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية، المرور والمتابعة للزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفني، وكذلك المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، فيما نظمت مديرية الطب البيطري 5 قوافل بيطرية علاجية شملت الكشف على 1213 حيوانا، وعلاج 8030 طائرا.



وفي محافظة كفر الشيخ، واصلت مديرية الزراعة المرور على الزراعات لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، بالإضافة إلى المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة أعمالها.



بينما واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية متابعة حصاد الأرز لمنع حرق القش، والمرور على مديرية التعاون الزراعي وإدارة أجا الزراعية، كما عقدت المديرية ندوات إرشادية وأيام حقل والمرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة، وكذلك نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في قرية أوليلة لخدمة المربين.



كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 3 قوافل بيطرية قدمت خدماتها لـ 4704 حيوانات، كما شنت حملات على ثلاجات اللحوم، أسفرت عن ضبط 17 طنا و612 كيلوجراما من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم إعطاء 265,154 جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية.



بينما ركزت مديرية الزراعة في محافظة البحيرة على متابعة حصاد الأرز ومواقع تجميع قش الأرز، كما نظمت يوم جني لمحصول القطن صنف "جيزة 97"، فضلا عن المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة.



أما في محافظة الإسكندرية، نفذت مديرية الزراعة يوم حصاد لمحصول الأرز في الحقول الإرشادية، ضمن مشروع ترشيد المياه، وتم المرور على جمعية الناصرية الزراعية للتأكد من صرف الأسمدة، بالإضافة إلى متابعة فحص ورش النخيل في حدائق المنتزة وأنطونيادس وحديقة الحيوان لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما شاركت المديرية في مبادرة "سوق اليوم الواحد".



فيما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية عمليات حصاد السمسم، والوقوف على مراحل زراعة شتلات المانجو والزيتون، ومناقشة المزارعين حول أساليب الخدمة الزراعية، ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة تناسلية علاجية وإرشادية بقرية الزمالطة، قدمت خدماتها لـ 2337 حيوانا.



كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد المرور لمتابعة زراعات القطن والبنجر، ونفذت يوم حصاد لمحصول الأرز ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه، وعقدت ندوة إرشادية عن محصول الكانولا بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء المرور على أحواض النخيل، وإجراء فحص على الخضر، كما عُقد اجتماع مع الإدارة الزراعية بالحسنة لمتابعة سير العمل ومناقشة وحل المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية.



وفي محافظة جنوب سيناء، استقبلت مديرية الزراعة وفد المركز القومي للبحوث لقطاع الإنتاج الحيواني، لمناقشة تحديات وسبل تنمية الثروة الحيوانية.



كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم المرور على محلات الأعلاف ومزارع الدواجن، وأعلنت عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض، ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بقرية الناصرية لخدمة 488 حيوانا، وعقدت 18 ندوة توعوية حول الأمراض الحيوانية.



بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف حملات رقابية على أسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 295 كيلوجرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية.



كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العدوة وبني مزار، كما قامت مديرية الزراعة بأسيوط بمرور مفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، أعضاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لعقد ندوة إرشادية حول المحاصيل الاقتصادية، كما تم إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، فيما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على الوحدات البيطرية التابعة لإدارة أخميم لمتابعة العمل وتطوير الخدمات.



كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا فحص وتمشيط مساحات القصب، ومتابعة صرف الأسمدة، وتم المرور على حقل قصب إرشادي بمنطقة المخادمة، كما عقدت دورة تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح، ونظما مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في مركز أبوتشت.



بينما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر المرور، الزراعات القائمة والاطمئنان على أعمال حصاد المحاصيل الصيفية، وخاصة حصاد السمسم صنف "شندويل 3"، كما قامت مديرية الزراعة بأسوان بزيارة جمعية الثروة الحيوانية في كوم أمبو، وتفقدت الجمعية النوعية، وناقشت مع أعضاء مجلس الإدارة أهم المشاكل وسبل حلها.