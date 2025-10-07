قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحالت جهات التحقيق المختصة، الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة جنح الدقي، على خلفية طرحه أغنية بعنوان «رقم واحد يا أنصاص» عبر موقع «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وذلك في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام ببث مصنف فني سمعي وبصري دون ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لأعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

وتضمنت الدعوى المقدمة ضده أن الأغنية المشار إليها تحرض على العنف وتخالف القيم والأعراف العامة، إلى جانب احتوائها على ألفاظ اعتبرتها الجهات الرقابية «خادشة للحياء العام».

وأوضحت تحقيقات الجهات الرقابية أنه بمراجعة إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تبين أن الأغنية لم تحصل على أي موافقات تخص كلماتها أو تصويرها أو عرضها العام.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والفحص، قررت النيابة العامة إحالة محمد رمضان للمحاكمة، على أن تُباشر محكمة جنح الدقي النظر في القضية خلال الأيام المقبلة.

