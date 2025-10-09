وفاة أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية.. والنبراوي ينعاه

عمت حالة من الحزن الوسط الهندسي في مصر وتحديدا داخل مدينة الإسماعيلية بعد ساعات من الإعلان عن وفاة المهندس أحمد المصري نقيب مهندسي المحافظة وأحد أبرز الكوادر الهندسية المصرية العاملة بشركات عثمان أحمد عثمان وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق.

من جهته نعى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، ببالغ الحزن والأسى، نقيب مهندسي الإسماعيلية، متقدما بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعلنت الصفحة الرسمية للراحل عن تشييع جنازة بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بينما العزاء سيكون بمقر نقابة المهندسين بالإسماعيلية.