أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

بدأ التقلبات الجوية تظهر بشكل واضح مع انخفاض درجات الحرارة منذ بدء فصل الخريف، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة موجة من الأمطار على الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك بحسب خرائط الطقس.

حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات وتشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار .

طقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً.

اماكن سقوط الامطار

خريطة سقوط الأمطار

وتشير خرائط الطقس إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية قد تمتد خفيفة بنسبة ضعيفة جداً (20% تقريباً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار وثلوج في دمياط

تعرضت محافظة دمياط مساء أمس "الأربعاء" لموجة شديدة من الأمطار والثلوج شملت كافة أنحاء المحافظة.



واستعدت محافظة دمياط منذ فترة لمواجهة موسم الأمطار حيث تم تسليك البالوعات في كافة أنحاء المحافظة كما تم تجهيز سيارات شفط المياه سواء الخاصة بالمجالس المحلية أو شركة مياه الشرب بالإضافة إلى تسوية الشوارع لتمنع تكوين برك للمياه، كما استعدت دمياط الجديدة ورأس البر لمواجهة أي أمطار تهطل على هاتين المدينتين باعتبارها من أكثر المدن تعرضا للأمطار.

بدء سقوط الأمطار

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة.

سقوط امطار

تأثير المنخفض الجوي

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لازال تأثير المنخفض الجوى على البحر المتوسط، والرياح السائدة الآن هى الجنوبية الغربية إلى الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

أماكن سقوط الأمطار

ويسود اليوم طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً.

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اماكن سقوط الامطار

أجواء خريفية بامتياز

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام في فترة الخريف، مع بدء انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة في قيم درجات الحرارة، تعمل على تراجع وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية المعتادة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تقليل الشعور درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس.