حالة الطقس في الإسكندرية .. توقعات بسقوط الأمطار اليوم

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر طقسًا خريفيًا متقلبًا يميل إلى الغيوم الجزئية، وسط توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، خاصة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومن بينها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.

حالة الطقس في الإسكندرية 

 ومن المنتظر أن تسجل الإسكندرية اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 27 درجة مئوية، وصغرى تصل إلى 21 درجة، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح تصل سرعتها إلى نحو 40 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الموج بنحو 3 أمتار على سواحل المدينة.

حالة الطقس في مصر

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا خلال ساعات الليل.

شبورة مائية تعيق الرؤية صباحًا

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

كما تتوقع الهيئة استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المنتظر أيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل وفي الظل، إلى جانب اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبورسعيد.
وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر في البحر المتوسط، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حركة الملاحة.

