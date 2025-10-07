تموين الإسكندرية: ضبط 6 أطنان خضروات مجمدة منتهية الصلاحية

أ ش أ

كلف المهندس جمال عمار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأجهزة الرقابية بالإدارات الفرعية بضرورة تكثيف الحملات على ثلاجات حفظ المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق.

وفي هذا السياق، قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف سعد حسنين رئيس الرقابة، بشن حملات مكثفة في نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط إحدى ثلاجات حفظ الأغذية لحيازتها كميات كبيرة من الخضروات المجمدة منتهية الصلاحية.

وشملت المضبوطات عدد 500 كرتونة خرشوف وزن الكرتونة 8 كيلو جرامات بإجمالي 4000 كيلو جرام، و200 كرتونة طماطم شرائح وزن الكرتونة 8 كيلو جرامات بإجمالي 1600 كيلو جرام، و25 كرتونة بامية مفرومة وزن الكرتونة 16 كيلو جراما بإجمالي 400 كيلو جرام، بإجمالي كمية 6 أطنان خضروات مجمدة منتهية الصلاحية.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على الجهات المختصة.