القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بنجلها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بإكتشافة سرقة دراجته النارية من داخل جراج بدائرة القسم.

أمكن تحديد مرتكبا الواقعة عنصرين جنائيين "أحدهما قيد الحبس على ذمة قضية مخدرات"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





