شكاوى بمخالفات جسيمة.. إيقاف مدير المدينة التعليمية ومسؤول بأكتوبر

فتحت النيابة الإدارية تحقيقا موسعا في شكاوى بوجود مخالفات جسيمة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض؛ أجرى المستشار أحمد الطبَّاخ عضو المكتب اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، معاينةً للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك بصحبة عددٍ من المختصين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء من اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.



وكانت النيابة الإدارية قد تلقت عددًا من الشكاوى من بعض العاملين بالمدينة التعليمية، تضمنت الإبلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المدينة، وبالعرض على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه سيادته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، كما أصدر أمرًا بإيقاف كلٍ من: مدير المدينة التعليمية، ومدير مبنى الإقامة التعليمي التابع للمدينة عن العمل لمصلحة التحقيقات، وسرعة استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور والخلل بمنظومة العمل بالمدينة التعليمية، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية.



هذا وقد تم إجراء معاينة شاملة للمدينة التعليمية شملت مداخلها ومخارجها، ونظام الحراسة والأمن ومقر مبنى الإقامة التعليمي، كما تم الاطلاع على سجلات الأمن والمستندات والدفاتر المنظمة للإجراءات الإدارية والمالية، فضلًا عن مناقشة عددٍ من العاملين بالمدينة، وجارٍ استكمال التحقيقات.