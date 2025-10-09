قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو

أحمد البهى

أكد المطرب الكبير محمد ثروت أنه لا يمانع إطلاقًا في التعاون الغنائي مع أي فنان من الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أنه يرحب بفكرة تقديم ديو غنائي مع مطربي الراب مثل ويجز أو توليت طالما أن العمل يعبّر عنه فنيًا ويمكنه أداءه بطريقة تناسبه، موضحًا أنه سبق وقدم دويتوهات ناجحة مع كبار نجوم الغناء في بدايات مشواره الفني.

وقال محمد ثروت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، ردًا على سؤال حول إمكانية تقديم عمل مشترك مع أحد مطربي الراب المعاصرين: «أنا ما عنديش أي مانع لمشاركة أي فنان وبرحب بالألوان اللي أقدر أعبر عنها اللي أقدر أقولها وأنا عملت ده قبل كده زمان وأنا لسه طالع وسميرة سعيد طالعة عملنا دويوهات لبليغ حمدي (ياما قلت فيه)، وعزيزة ويونس، عملت مع نادية مصطفى، ومع إيمان الطوخي، مع سوزان عطية في الليالي المحمدية، مع زينب يونس، ومع المغربية حياة الإدريسي، ومع كريمة الصقلي».

وأضاف الفنان الكبير مؤكدًا أن التعاون الفني لا يرتبط بجيل أو نوع موسيقي بعينه، قائلاً: «عملت تريو مع علي الحجار ومدحت صالح "شبك يا مصر إيديك شبك". وطبعاً الدويتو أنا وهاني شاكر ده طبعاً يعني قصة تانية خالص، إنما ما عنديش أي مانع لمشاركة أي فنان».

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يستمع إلى موسيقى الراب، أوضح ثروت أنه منفتح على كل الألوان الموسيقية، ولا يتحفظ على أي نوع من الإبداع، قائلاً: «أسمع كل حاجة، أنا ما عنديش تحفظ على حاجة ومش ضد أي لون من ألوان الإبداع ولا عندي وجهة نظر في مين بيعمل إيه؟؛ لإن كتير قوي من الصحفيين أو الإعلاميين يسألني ويقول لي إيه رأيك في كذا؟ أقول له أنا ما ليش رأي، أنا من نفس المجال.. الجمهور اللي يقول رأيه لكن أنا أبقى قاضي وجلاد ما ينفعش».

