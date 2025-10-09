مي فاروق ومحمد العمروسي ونجوم الفن يحتفلون بألبوم تاريخي

رصدت عدسة صدي البلد صورا للفنانة مي فاروق ومحمد العمروسي في الاحتفال بألبوم مي فاروق تاريخي مساء أمس الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبري في منطقة التجمع الخامس

و حرص على الحضور العديد من. النجوم محمد رضوان ، إيهاب فهمي ، ميريهان حسين ، جنات ، سوما ، ريهام عبد الحكيم ، مادين ، عزيز الشافعي ، ريهام عبد الحكيم ، تامر عاشور ، بوسي شلبي ، عمر زهران.



عبرت النجمة مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول البوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه أول ألبوم ليا بشكركم علي كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم علي أغانيا بتمني من ربنا التوفيق وبتمني دايما اني اكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

• بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025.

طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر بتمن".

طرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.

مع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.

بمناسبة عيد الحب فى 14 فبراير طرحت مى فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.. وعبرت مى في الأغنية عن سعادتها بختيارها لشريك حياتها، والتغيير الذى طرأ عليها بعد ارتباطها.

عادت مى فاروق، واستكملت طرح أغنيات ألبومها، فى 17 أبريل بطرح أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.. الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

فى يوم 12 يونية قررت مى فاروق، طرحت أغنيتها السادسة بعنوان "بنات الخلق"، من كلمات: عبد الرحمن محمد، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى: يحى يوسف، هندسه صوتيه وميكس وماستر: مصطفي رؤوف.. الأغنية تحمل الطابع الدرامى، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

فى يوم 13 يوليو طرحت مى فاروق، "ضحكت فجأة" وهى الأغنية السابعة من كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع موسيقى: نادر حمدى.. أغنية "ضحكت فجأة" ، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن حالة حب خاصة، مليئة بالمشاعر الصادقة من فتاة لحبيبها، لدرجة أنها تعيش معه فى كل لحظات حياتها، وتسرح بخيالها فيه، ويظهر تأثير ذلك عليها وهو بعيد عنها وأثناء وجودها مع أصدقائها.

واصلت مى فاروق، طرح أغنياتها وكانت الأغنية الثامنة يوم 31 يوليو بعنوان "أنا اللى مشيت" من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.. أغنية "أنا اللى مشيت"، تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة، وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.



فى يوم 7 أكتوبر طرحت مى فاروق، أغنيتها الأخيرة، وهى عنوان أول البوماتها الغنائية "تاريخى" من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، ولا زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح