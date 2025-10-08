قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تهنئة الرئيس للمنتخب تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية

محمد السيد
محمد السيد
فريدة محمد

أشاد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، برسالة التهنئة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كلمات الرئيس جاءت معبرة عن مشاعر كل المصريين، الذين عاشوا لحظات الفخر والسعادة بهذا الإنجاز الكبير.

وأوضح أن تهنئة الرئيس ليست مجرد رسالة رمزية، بل تعبير صادق عن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعزز روح الانتماء وتوحد الشعب خلف راية الوطن.

وأكد «ثابت» أن هذا التأهل التاريخي إلى المونديال يعكس ما وصفه بـ"الروح القتالية والعزيمة الحديدية" لدى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، الذين أثبتوا أن النجاح لا يتحقق إلا بالتخطيط والعمل الجماعي والإصرار على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضاف ثابت، أن الأداء المشرّف للمنتخب خلال التصفيات يعكس تطورًا واضحًا في مستوى الكرة المصرية، نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إشادة الرئيس بالجهد المخلص والتفاني من اللاعبين والجهازين الفني والإداري تمثل أكبر دافع لمواصلة مسيرة النجاح وتحقيق نتائج مشرفة في كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدرك أهمية الرياضة في بناء الشخصية الوطنية وغرس قيم التعاون والانضباط بين الشباب، مؤكدا على أن رسالة الرئيس السيسي تحمل طاقة إيجابية كبيرة للشعب المصري بأكمله، وتعكس روح الأمل والعمل التي يقود بها الدولة نحو مستقبل أفضل في كل المجالات، داعيًا إلى استمرار دعم المنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين باعتبارهم واجهة مشرفة لمصر وسفراء لقيمها في العالم.

محمد السيد مجلس الشيوخ الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد