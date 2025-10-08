برلماني: تهنئة الرئيس للمنتخب تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية

أشاد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، برسالة التهنئة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كلمات الرئيس جاءت معبرة عن مشاعر كل المصريين، الذين عاشوا لحظات الفخر والسعادة بهذا الإنجاز الكبير.

وأوضح أن تهنئة الرئيس ليست مجرد رسالة رمزية، بل تعبير صادق عن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعزز روح الانتماء وتوحد الشعب خلف راية الوطن.

وأكد «ثابت» أن هذا التأهل التاريخي إلى المونديال يعكس ما وصفه بـ"الروح القتالية والعزيمة الحديدية" لدى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، الذين أثبتوا أن النجاح لا يتحقق إلا بالتخطيط والعمل الجماعي والإصرار على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضاف ثابت، أن الأداء المشرّف للمنتخب خلال التصفيات يعكس تطورًا واضحًا في مستوى الكرة المصرية، نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إشادة الرئيس بالجهد المخلص والتفاني من اللاعبين والجهازين الفني والإداري تمثل أكبر دافع لمواصلة مسيرة النجاح وتحقيق نتائج مشرفة في كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدرك أهمية الرياضة في بناء الشخصية الوطنية وغرس قيم التعاون والانضباط بين الشباب، مؤكدا على أن رسالة الرئيس السيسي تحمل طاقة إيجابية كبيرة للشعب المصري بأكمله، وتعكس روح الأمل والعمل التي يقود بها الدولة نحو مستقبل أفضل في كل المجالات، داعيًا إلى استمرار دعم المنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين باعتبارهم واجهة مشرفة لمصر وسفراء لقيمها في العالم.