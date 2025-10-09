قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر يا جماعة.. هالة صدقي تحتفل بتأهل المنتخب لكأس العالم

هالة صدقي
هالة صدقي
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة هاله صدقي بتأهل منتخب مصر لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في المباراة، التي لُعبت مساء امس الأربعاء، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هالة صدقي: «مبروك لمصر التأهل لكأس العالم ومصر في المونديال للمرة الرابعة، مصر يا جماعة».

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني


بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 35 عاما، بعد صعودهم إلى نسختي  1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.

منتخب مصر منتخب جيبوتي هالة صدقي النجم المصري محمد صلاح إبراهيم عادل بوركينا فاسو حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد