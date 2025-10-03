هالة صدقي تكشف لـ صدى البلد سبب الغياب عن المسرح.. فيديو

كشفت هالة صدقي، سبب غيابها عن خشبة المسرح خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدة أن الأزمة ليست في رغبة الفنانين و إنما في غياب الدعم الكافي لإحياء الحركة المسرحية.

وقالت هالة صدقي في لقاء لـ "صدى البلد": حاليا مفيش مسرح في مصر للأسف و القائمين علي الفن مقصرين و المسرح الخاص بيحتاج فلوس كثير جدا ، و مسرح للدولة بيحاول جاهدا إنه يقدم بعض المسرحيات ، و لكن المسرح من غير دعاية أو بمعني لصح من غير صرف يبقي ضعيف.

وأشارت هالة صدقي، إلى أن المسرح هو "أبو الفنون" الذي لا غني عنه وأن غيابه بهذا الشكل يمثل خسارة كبيرة للحركة الفنية المصرية.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، كشفت عن رأيها في لقب الملكة الذي منحه لها الجمهور.

وقالت هالة صدقي لـ “صدى البلد”: “لقب الملكة يمثل تتويج لمسيرتي الفنية وفخر لي وبشكر ربنا علي حب الجمهور وعلي اعطاء هذا اللقب الجميل لي وأنا بحبهم جدا ودا تتويج بعد تعب”.

https://youtu.be/PVgH7D-NuP4?si=qBpbKvQKyuTqUaU5