وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
أخبار العالم

لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة

القسم الخارجي

ذكرت مصادر فلسطينية أن حركة حماس والفصائل الأخرى أبدت موافقتها النهائية على مسودة الاتفاق بشأن غزة، وأن مراسم التوقيع مرجَّح أن تُعقد يوم الخميس في مصر.

وتفيد التقارير بأن الإعلان عن الموافقة تمّ نقله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال بث مباشر، وهو ما أشار إليه في حديثه بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا للغاية.

ومن جانبها، أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية أن توقيع الاتفاق جاء في سياق المفاوضات التي تجري في العاصمة المصرية شرم الشيخ، والتي شهدت زخمًا دبلوماسيًا وتدخل وسطاء إقليميين ودوليين لبلورة الصيغة النهائية.

لكن من المهم التنويه إلى أن هذه الأنباء لم تتلقَّ تأكيدًا رسميًا بعد من الأطراف المعنية، سواء من الحكومة الإسرائيلية أو من قيادة الحركة، مما يجعلها حتى الآن في خانة التسريبات الإعلامية والتوقعات.

في ضوء ذلك، يُعد توقيع الاتفاق المزمع خطوة محورية إن صحت، إذ سيشكّل نقطة تحول في مسار الصراع بقطاع غزة، وقد يفتح الباب أمام تطبيق بنود التهدئة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار. ومع ذلك، يبقى ضمان التنفيذ الميداني والمراقبة المستقلة من أبرز التحديات التي ستحدد ما إذا كان هذا التوقيع سينتج سلامًا مستدامًا أو يظل مجرد اتفاق على الورق.

الفصائل فلسطين مفاوضات شرم الشيخ حماس اسرائيل

