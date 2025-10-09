مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة

ذكر موقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات حول غزة إيجابية، وأنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الليلة.

وأوضح أن الأطراف المعنية قد اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى، على أن يتم إعلانها فور اكتمال الصيغة النهائية.

في التفاصيل، أفاد المصدر أن المفاوضات الآن تركز على الجوانب اللوجستية الأساسية، مثل ترتيب آليات إطلاق الأسرى، وضمانات مراقبة وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق الانسحاب العسكري المحتملة.

وقال إن النقاشات وصلت إلى مرحلة "الحساسة للغاية"، حيث تُعرض التنازلات المتبادلة في البنود الأمنية والسيادية.

وبحسب ما تشير إليه مصادر دبلوماسية، الفيصل في إتمام الاتفاق يكمن في توافق الأطراف على جدول زمني واضح للتنفيذ، وآلية مراقبة دولية لضمان الالتزام، خصوصًا في ظل حالات الثقة المتدنية بين إسرائيل وحركة حماس.

وأُبلِغت أطراف الوساطة الإقليمية والدولية بأن الاتفاق قد يُوقّع في الساعات المقبلة، على أن تبدأ عملية التبادل فور توقيعه ضمن إطار زمني محدد وتدريجي لضمان الاستقرار.