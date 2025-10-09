قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
وزير الرياضة: تأهلنا للمونديال مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

ذكر  موقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات حول غزة إيجابية، وأنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الليلة. 

وأوضح أن الأطراف المعنية قد اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى، على أن يتم إعلانها فور اكتمال الصيغة النهائية.

في التفاصيل، أفاد المصدر أن المفاوضات الآن تركز على الجوانب اللوجستية الأساسية، مثل ترتيب آليات إطلاق الأسرى، وضمانات مراقبة وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق الانسحاب العسكري المحتملة.

وقال إن النقاشات وصلت إلى مرحلة "الحساسة للغاية"، حيث تُعرض التنازلات المتبادلة في البنود الأمنية والسيادية.

وبحسب ما تشير إليه مصادر دبلوماسية، الفيصل في إتمام الاتفاق يكمن في توافق الأطراف على جدول زمني واضح للتنفيذ، وآلية مراقبة دولية لضمان الالتزام، خصوصًا في ظل حالات الثقة المتدنية بين إسرائيل وحركة حماس. 

وأُبلِغت أطراف الوساطة الإقليمية والدولية بأن الاتفاق قد يُوقّع في الساعات المقبلة، على أن تبدأ عملية التبادل فور توقيعه ضمن إطار زمني محدد وتدريجي لضمان الاستقرار.

غزة وقف إطلاق النار إطلاق الأسرى إسرائيل حركة حماس الوساطة الإقليمية الانسحاب العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

الفقيد الراحل بسوهاج

مصرع أمين شرطة ونجاة نجله في حادث سير بسوهاج

جهود صحية

غلق وتشميع هايبر شهير لضبط 540 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. حظر الأكياس البلاستيكية وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد