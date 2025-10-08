وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن كرة القدم مزاج عام للشعب المصري وفي كافة اللقاءات دائما نؤكد على أن كرة القدم وتطويرها أمر هام.

دعم معنوي كبير

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة «أون سبورت» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه لا يوجد فريق أو منتخب إلا وحصل على دعم معنوي كبير، والداعم الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأوضح أنه من خلال تحليل الرسالة يوجد اتجاهين، الأول هو التهنئة القوية لشباب مصر لاسيما كرة القدم وهي المزاج العام لمنتخب مصر، وتلك هي المرة الرابعة منذ عام 1934 ولكن مرتين في الجمهورية الجديدة.

وأكد على أن النصف الثاني من الرسالة هو توجيه وتحفيذ بالاستمرار في نفس الأمر في كأس العالم، وتظهر بالشكل اللائق للدولة المصرية، والمجمل هو الانتصار.