وفد الشباب والرياضة بالغربية يشارك أهالي نجريج فرحة الصعود لكأس العالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية منذ قليل عن مشاركة وفد من قيادات وكوادر الشباب والرياضة فرحة أهالي قرية نجريج مسقط رأس الفرعون المصري بمشاهده المباراة بالكامل ورفع رايات وأعلام مصرية عقب اكتساح منتخب جيبوتي صاحب المستوي الضعيف .

توجيهات وكيل الشباب والرياضة



من جانبه اثني وكيل الشباب والرياضة بالغربية اللواء حسين حنفي في تصريح صحفية عن سعادته بتحقيق حلم المونديال للشعب المصري لافتا بقوله "من الواجب دعم أهل قرية نجريج ومشاركتهم من داخل مركز شباب محمد صلاح فرحة الصعود إلي كأس العالم 2026 م وربنا يسعد كل المصريين بأداء مواهب رجال منتخبهم الوطني " .

دعم فرحة نجريج



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية فرحا بانتصارات أكتوبر المجيدة واحتفالات العيد القومي " .





وكانت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم تجمع العشرات من الأسر والعائلات تحت قيادة العمده ماهر شتيه فرحا باقتراب حلم طموح المنتخب المصري بالصعود إلي مونديال كأس العالم عقب انتهاء فعاليات شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 2_ صفر علي حساب نظيره منتخب جيبوتي .

دعم منتخب مصر

وكانت قرية نجريج مسقط رأس نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شهدت فرحة عارمة بين صفوف الأسر والعائلات بعدما سجل الفرعون المصري الهدف الثانى في مرمي جيبوتي .



في المقابل أعلن العمده ماهر شتيه عمده قرية نجريج عن فرحته وسعادته بمستوي المنتخب الوطني واداءه الرجولي مع الكابتن حسام حسن لافتا بقوله "كل الشكر لابننا محمد صلاح سفير الكرة المصرية وزملائه كونهم اصحاب الفضل الاصيل بتحقيق حلم الشعب المصري بالصعود إلي المونديال كلاكيت ثالث ورابع مره باذن الله" .

الجدير بالذكر أن وفد من الشباب والرياضة تحت إشراف اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة شاركوا أهل قرية نجريج في تحقيق حلم الصعود ومشاهده المبارة بالكامل داخل مركز شباب قرية نجريج المطور في قلب مركز بسيون بمحافظة الغربية .