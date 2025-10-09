غلق وتشميع هايبر شهير لضبط 540 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان الحملات المكبرة التى على المنشآت الغذائية لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، تم غلق وتشميع هايبر شهير بمدينة أسوان لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء مهندس إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد النوبي، وكيل المديرية، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

حملات صحية

وأسفرت الحملة عن ضبط 540 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للتداول بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع الهايبر المخالف لحين استيفاء الشروط الصحية والتراخيص.