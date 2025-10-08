انتهاء أعمال تطوير مركز شباب أبو طويلة بالشيخ زويد في شمال سيناء

قال وزير الشباب والرياضة الدكتوؤر أشرف صبحي إن تطوير مراكز شباب سيناء يُجسد اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتنمية الوعي والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى منارات خدمة مجتمعية متكاملة تُسهم في دعم طاقات النشء والشباب، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، بما يعزز قيم الانتماء والمواطنة ويواكب رؤية الجمهورية الجديدة في تنمية سيناء.

وفي ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة باستكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة شمال سيناء، انتهت الوزارة من تنفيذ أعمال إنشاء الملعب وتطوير المبنى الإداري بمركز شباب أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ ضمن جهود الدولة لدعم شباب وأهالي سيناء وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

ويُعد تطوير مركز شباب أبو طويلة خطوة جديدة ضمن سلسلة مشروعات التطوير التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء؛ تأكيدًا على حرص الدولة على دعم أبناء المنطقة وإتاحة مساحات آمنة لممارسة الرياضة، وتنمية مهارات الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

م د ر - ك ف