التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مبيعات Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 تتخطى التوقعات في الولايات المتحدة

احمد الشريف

أعلنت مصادر مطلعة في القطاع التقني عن تحقيق هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 أرقام مبيعات قياسية فاقت توقعات المحللين في السوق الأمريكي.

 وتُعَدُّ هذه النتيجة دليلاً على تصاعد الاهتمام اتجاه الأجهزة القابلة للطي بين المستهلكين، ما فتح الباب أمام تحديث استراتيجيات التسويق وتطوير خطوط الإنتاج.

العوامل المؤثرة في النجاح

يُعزى هذا النجاح إلى عدة عوامل، من أبرزها تحسين التصاميم وجودة المواد المستخدمة، بالإضافة إلى إضافة مزايا متطورة تناسب حاجات المستخدم العصري. 

ساهمت الحملات الترويجية الواسعة والعروض الخاصة أيضاً في تحفيز المستهلكين على تجربة التكنولوجيا الجديدة.

استجابة المستخدمين والتقييمات

ردود الأفعال الأولية كشفت عن رضا عام بين مشتري الأجهزة الجديدة، خاصة من حيث الأداء والموثوقية والتجربة المرئية المبتكرة. 

وقد انتشرت مراجعات إيجابية على منصات تقييم المنتجات، مشيدة بمرونة الأجهزة وابتعادها عن مشكلات الأعطال الشائعة في الأجيال السابقة.

توقعات مستقبلية

تشير التوقعات إلى أن النجاح الحالي سيعزز مواقع سامسونج في سوق الأجهزة الذكية، ويشجع شركات أخرى على دخول مضمار الأجهزة القابلة للطي، مما سيدفع باتجاه مزيد من الابتكار والتنافس في هذا القطاع سريع التطور.

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

