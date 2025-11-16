سيف زاهر يكشف: الأهلي يستعد لـ 3 صفقات قوية.. ومفاوضات المهاجم السوبر تقترب من الحسم

كشف الإعلامي سيف زاهر عن ملامح تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي الفريق لتدعيم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد تتويج القلعة الحمراء مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.

وأكد زاهر، خلال حديثه في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن الأهلي يستعد لإبرام أكثر من ثلاث صفقات جديدة في يناير، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء اقتربت بشكل كبير من حسم صفقة المهاجم "السوبر" الذي يبحث عنه الفريق منذ فترة.

اقتراب المهاجم السوبر بنسبة 80%

وأوضح زاهر أن المفاوضات مع المهاجم الأجنبي الذي يستهدفه الأهلي وصلت إلى 80% من مراحلها النهائية، وأن هناك تفاؤلًا داخل النادي بشأن إتمام التعاقد خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لمهاجم قادر على صناعة الفارق في البطولات القارية.

تدعيم خط الدفاع بضم الجزار

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي بات قريبًا جدًا من ضم أحمد الجزار، مدافع البنك الأهلي، حيث قطعت المفاوضات شوطًا كبيرًا نحو الاتفاق النهائي، في إطار رغبة الجهاز الفني في إضافة عمق دفاعي يساعد الفريق في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

أسامة فيصل يدخل دائرة الاهتمام

كما أكد زاهر أن المهاجم أسامة فيصل دخل حسابات الأهلي بقوة، موضحًا أن اللاعب بدأ بالفعل فتح باب النقاش مع مسؤولي القلعة الحمراء، وقد يكون أحد عناصر الهجوم الجديدة في الفترة المقبلة، ليس كبديل للصفقة الأجنبية، ولكن كإضافة محلية جديدة.

عبدالحفيظ: الفريق يحتاج تدعيمًا هجوميًا

ومن جانبه شدد سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، على أن الفريق بالفعل يحتاج إلى تدعيمات، خاصة في الشق الهجومي، موضحًا أن الإدارة تعمل على إنهاء أكثر من صفقة لتلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان عن الصفقات فور إتمام التعاقد رسميًا.