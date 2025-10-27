سيف زاهر يوجه رسالة لنادي الزمالك

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على تهنئته لي بمناسبة انتخابي وكيلاً للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ”.

وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد دياب برئاسة اللجنة، والنائب هاني العتال وكيلا والنائب سيف زاهر وكيلا ، ونشأت حته أمينا للسر.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و أكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.