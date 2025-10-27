تفاصيل استضافة بنغازي لحدث عالمي في رياضة الملاكمة العربية للمحترفين

كشف الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية تفاصيل استضافة مدينة بنغازي الليبية بطولة عمر المختار العالمية للملاكمة العربية للمحترفين، التي ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.

وأشار السديري بأن المشاركين في البطولة 46 بطلاً عالمياً من مختلف الجنسيات، في أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم مع حضور عددا كبيرا من الشخصيات العربية والأجنبية الرياضية.

كما أشاد بدعمه للأبطال الليبيين وحرصه على رفع راية ليبيا في المحافل الرياضية العربية والإفريقية والدولية الكبرى كما أن مدينة بنغازي أصبحت وجهة مميزة لاستضافة البطولات العالمية، لما تنعم به من أمن واستقرار

وتقدّم الدكتور الهادي السديري، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، والسيد فتحي لاغا، مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد، بخالص الشكر والتقدير إلى المشير خليفة حفتر على دعمه المتواصل للشباب الليبي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الرياضي، إيماناً منه بأن الشباب هم ركيزة الوطن ومستقبله.

ومن المقرر أن يسافر الدكتور الهادي السديري يوم الاثنين المقبل إلى بنغازي للإشراف على ترتيبات التنظيم، نظرًا لخبرته الطويلة في إدارة البطولات العالمية، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل البطولة وأهميتها على المستوى الدولي، إلى جانب الكشف عن أسماء الشخصيات البارزة التي أكدت حضورها هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير