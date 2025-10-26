أحمد دياب رئيسًا للجنة الشباب بالشيوخ وسيف زاهر وهاني العتال وكيلين

أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد دياب برئاسة اللجنة، والنائب هاني العتال وكيلا والنائب سيف زاهر وكيلا ، ونشأت حته أمينا للسر.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و أكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ،إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس المجلس ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".