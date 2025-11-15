تقرير صادم يدق ناقوس الخطر لمشتركي Verizon في الولايات المتحدة

أصدرت جهات تقنية أمريكية تحذيراً عاجلاً لمشتركي شركة Verizon في الولايات المتحدة بعد اكتشاف ثغرات خطيرة في أنظمة حماية الشبكة، ما يهدد بيانات الملايين من المستخدمين بالخطر.

يأتي الإنذار عقب تقارير أمنية حديثة أثبتت إمكانية اختراق وإساءة استخدام معلومات العملاء بسهولة غير مسبوقة، الأمر الذي أثار موجة من القلق داخل الأوساط التقنية والاجتماعية.

ثغرات أمنية تهدد السلامة الرقمية

أوضحت فرق الأبحاث أن الثغرات المكتشفة تؤثر على أنظمة التحكم الداخلية في الشبكة، ما يسمح للهاكرز بسرقة بيانات الاتصالات، الرسائل، وحتى تفاصيل حسابات الدفع الخاصة بالمشتركين دون علمهم.

وتؤكد المصادر أن بعض البيانات تم تداولها بالفعل في منصات الإنترنت المظلم خلال الأيام القليلة الماضية.

آثار وردود فعل المستخدمين

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من ردود الفعل الغاضبة من عملاء Verizon، الذين عبروا عن استيائهم من البطء في استجابة الشركة، وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الحماية واستعادة الثقة.

كما نشر مختصون نصائح لتأمين الحسابات عبر تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية.

تحذيرات ونصائح تقنية عاجلة

طالب خبراء الأمن السيبراني العملاء بضرورة تحديث تطبيقات الشبكة على هواتفهم فوراً، وعدم مشاركة البيانات الشخصية عبر الاتصالات غير الموثوقة، مع مراقبة الحسابات المصرفية وأي أنشطة مشبوهة في سجلات الاستخدام.

يواجه مشتركو Verizon اختباراً حقيقياً في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية وظهور ثغرات تهدد أمنهم الرقمي، وترتفع المطالب بسرعة مع الجهات التقنية للتدخل الفوري وحماية بيانات الملايين قبل فوات الأوان.