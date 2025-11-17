قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت
محمد غالي

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الوسائل الإلكترونية والمجانية التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن بيانات لجانهم الانتخابية بسهولة سواء عبر الموقع الرسمي أو التطبيق المخصص للهواتف المحمولة إلى جانب وسائل اخرى تشمل الاتصال الهاتفي والرسائل القصيرة وهو ما يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025.

يمكن للناخبين التعرف على بياناتهم الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الدخول إلى الرابط التالي(https://www.elections.eg) ثم اختيار خدمة استعلام عن لجنتك الانتخابية الموجودة في الصفحة الرئيسية وبعدها يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على زر استعلام لتظهر مباشرة جميع البيانات وتشمل مقر اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب في الكشوف إضافة إلى موقفه من التصويت.

كما توفر الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقا رسميا للهواتف المحمولة عبر متجري جوجل بلاي وابل ستور حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق وتسجيل رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية ثم إدخال كود التحقق المستلم عبر رسالة نصية وبعدها يتم إدخال الرقم القومي والضغط على تحقق من الرقم القومي ليعرض التطبيق جميع تفاصيل اللجنة الانتخابية بما في ذلك اسم المقر الانتخابي والعنوان الكامل ورقم اللجنة الفرعية وتواريخ التصويت.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين لا يجيدون استخدام الإنترنت وفرت الهيئة ايضا طرقا تقليدية للاستعلام حيث يمكن الاتصال برقم 141 أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية مجانية إلى رقم 5151 للحصول على بيانات اللجنة الانتخابية بشكل فوري.

الرابط المباشر للاستعلام عن اللجان الانتخابية


خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رابطا مباشرا يمكن من خلاله الاستعلام عن بيانات اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي وهو (https://www.elections.eg/inquiry) وذلك في إطار إتاحة خدمات سريعة ومباشرة لجميع المواطنين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع خدمات الاستعلام متاحة مجانا دون أي رسوم وذلك ضمن خطتها لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة وتعزيز الوعي بأهمية الدور الوطني للمشاركة السياسية موضحة أن المشاركة الإيجابية تساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في ظل حراك سياسي واسع تستعد خلاله الاحزاب والقوى السياسية لخوض المنافسة ببرامج انتخابية متنوعة تستهدف تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

