إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منيرة سنبل.. ملكة جمال الإسكندرية التي تركت الفن ببدايتها ورحلت في صمت

منيرة سنبل
منيرة سنبل
سعيد فراج

حالة من الحزن سادت الوسط الفني، مؤخرا، بعد الرحيل الصامت للفنانة منيرة سنبل، التي غيابها الموت في 11 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 86 عامًا، لكن الخبر انتشر عبر السوشيال ميديا بعد 6 أيام من الوفاة. 

حياة منيرة سنبل

ولدت منيرة سنبل، في الإسكندرية عام 1939، لأسرة أرستقراطية، ودرست في كلية البنات الإنجليزية بالإسكندرية، ثم ألتحقت بالجامعة الأمريكية.

ودخلت منيرة سنبل، الوسط الفني بعدما لفتت الأنظار إليها عام 1956، عندما فازت بلقب ملكة جمال الإسكندرية، الأمر الذي جعل المنتجين يتسابقون لضمّها للسينما. 

وقبل دخول الوسط الفني، تميزت منيرة سنبل، في رقص الباليه وحصدت جوائز عديدة في السباحة، ثم انطلقت في مشوارها الفني من بوابة السينما بفيلم «شياطين الجو»، حيث شاركت إلى جانب أحمد رمزي وآمال فريد، وبعدها لعبت بطولة أفلام أفلام مثل «نساء في حياتي» مع يحيى شاهين، و«ليلة رهيبة»، و«سجين أبو زعبل». 

منيرة سنبل مع عبد الحليم حافظ 

وكان عام 1958، هو الفارق في حياة منيرة سنبل، حينما لعبت أشهر أدوارها من خلال فيلم «شارع الحب» مع العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة صباح، فقدمت دور ميرفت -الفتاة اللعوب التي تنافس البطلة «كريمة» (صباح) على قلب البطل. 

ورغم بدايتها القوية، إلا أن منيرة سنبل، قررت أن تبتعد عن التمثيل بعدما شاركت في بطولة فيلم «الحب الصامت» عام 1958، والذي كان آخر أفلامها. 

منيرة سنبل بعد الاعتزال 

اعتزال منيرة سنبل

منيرة سنبل، قررت الاعتزال بعد زواجها من أحد أبناء عائلة البدراوي المعروفة في الإسكندرية، لتتخذ القرار الصعب من أجل التفرغ لحياة العائلة وتربية أبنائها. 

ابتعدت منيرة سنبل، وكان ظهورها التلفزيوني محدودًا، فبعد انفصالها عن زوجها، ظهرت في بعض البرامج التلفزيونية بإطلالة راقية أحيتها ذكريات الماضي بين محبيها. 

منيرة سنبل مع رانيا فريد شوقي 

منيرة سنبل وظهور نادر قبل الوفاة

في ديسمبر 2020، نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بـ منيرة سنبل، عبر تطبيق انستجرام، وعلّقت: «ميرفت في فيلم شارع الحب … تواضع واحترام وطيبة ورقي»، هذه الصورة كانت الأولى لـ منيرة منذ 62 عامًا من آخر أعمالها على الشاشة، وهو ما يوضح مدى انسحابها التام تقريبًا من الوسط الفني بعد اعتزالها. 

منيرة سنبل الفنانة منيرة سنبل أعمال منيرة سنبل وفاة منيرة سنبل رحيل منيرة سنبل

