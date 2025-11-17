قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
أخبار البلد

كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي

محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة،  أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور  شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد  أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مضيفًا: لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.


وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد "كجوك" أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد أحمد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

زواج بدون زفاف.. مي عز الدين وأحمد تيمور في أول خروجة |صور

زواج بدون زفاف.. مي عز الدين وأحمد تيمور في أول خروجة |صور

البرتقال

"الزراعة" تعلن موعد بدء الموسم التصديري الجديد لمحصول البرتقال المصري

الموالح

الزراعة: تصدير 2 مليون طن موالح خلال الموسم الماضى

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

