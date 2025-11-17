رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر يتفقد المشروعات الخدمية والسكنية بالمدينة

قام المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بجولة تفقدية للمشروعات السكنية والخدمية بالمدينة.

وجاءت الجولة بمشاركة عدد من النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة وذلك في إطار التأكيد على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

شملت الجولة عددًا من المشروعات الحيوية وأولها متابعة مستشفى حدائق أكتوبر العام.

المنشآت الصحية الجاري تنفيذها بتكلفة تتعدى المليار جنيه

وهي أهم المنشآت الصحية الجاري تنفيذها بتكلفة تتعدى المليار جنيه، وتشكّل إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالمدينة، نظرًا لسعتها الكبيرة بسعة 220 سرير بالاضافة الى العيادات الخارجية وتعد ذات قدره على خدمة الكثافة السكانية المتنامية بالمدينة

وتابع جولته بتفقد مشروع 810 عمارة

ويُعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ويضم تنفيذ عدد 19560 عمارة ويضم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي توفر بيئة سكنية متكاملة مثل مركز شباب و عدد من الحضانات و مجموعة ملاعب

و 6 مولات تجارية تم تخصيص بعضها و البدء بالتنفيذ وحدة صحية و 4 مدارس

و استكمل الجولة بتفقد مشروع 607 عمارة

يُعد أحد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية العمرانية بالمدينة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع استكمال أعمال المرافق والخدمات اللازمة للمنطقة.

واستكمل الجولة بتفقد مشروع الخزانات الأرضية والخطوط الناقلة لتدعيم شبكة المياه بالمدينة والذي يهدف الى تدعيم و تحسين الضغوط وتغذية المناطق المرتفعة بالمدينة ويتضمن المشروع

إنشاء 4 خزانات أرضية بسعات كبيرة و محطتي رفع وعددًا من المباني الخدمية (مولدات – المحولات – الإدارة – غرف التشغيل)