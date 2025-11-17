تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

منح الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبية راحة سلبية اليوم من التدريبات قبل مواجهة شبيبة القبائل المقرر لها السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا، وسيعود الفريق للتدريبات غدا الاربعاء مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين الدوليين والمحترفيين اليوم الي القاهرة عقب إنتهاء الأجندة الدولية سواء مع المنتخبات الوطنية الأول والثاني أو حتي المحترفين.

كما سيظهر في المران حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق الصاعد بعد إنتهاء مهمته مع منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عام والتي تقام حاليا في قطر بعد ان ودع أحفاد الفراعنة البطولة من دور الـــ32 ، وسيبدأ ييس توروب المدير الفني في تحفيظ لاعبيه طريقة مواجهة شبيبة القبائل في التدريبات الاربعاء والخميس خاصة أن مران يوم الجمعه يكون حمل بدني خفيف للغاية .

كما رفض ييس توروب فكرة المغاكرة بمحمود حسن تريزيجيه جناح الفريق والذي يحتاح الي وقت أطول ليكون جاهز للمشاركة في المباريات في ظل معاناته من شد في العضلة الخلفية ، واكد توروب انه يرفض فكرة منح اللاعبين مسكنات بهدف مشاركتهم ولن يتواجد اي لاعب سوي من يكون جاهز بشكل تام وهو ما ينطبق علي أحمد مصطفي زيزو أو ياسين مرعي .