متعة روحانية بتشرح القلب.. رانيا فريد شوقي تشيد ببرنامج دولة التلاوة

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي ببرنامج دولة التلاوة، موجهة الشكر إلى صناع البرنامج.

وكتبت رانيا فريد شوقي على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "دولة التلاوة" مش مجرد برنامج ده مشروع بيرجع الروح لمدرسة التلاوة المصرية اللي العالم كله اتعلم منها. فكرة بتحتفي بجمال الأصوات، وبتراث مصر الأصيل برنامج نستفيد و نتعلم منه أصوات مبدعة، قرآن بإحساس صادق، ومتعة روحانية بتشرح القلب. فخر كبير بأصوات مصر وتراثها اللي بنستمتع بيه في كل حلقة." كل الشكر التقدير لصناع البرنامج".

وأطلقت الدولة برنامج مسابقة دولة التلاوة للعام 2025، وهو برنامج تلفزيوني يركّز على تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض عبر عدة قنوات بينها الحياة وCBC و«الناس»، إضافة إلى المنصة الرقمية Watch It.

يمثل برنامج دولة التلاوة فرصة بارزة لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة من محافظات مصر كافة بهدف تعزيز المشهد الديني والثقافي من خلال الأصوات الجميلة والإظهار القرآني المتقن.

جائزة كبرى بقيمة 3.5 مليون جنيه

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز في مسابقة دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه، وهو رقم ملفت يعكس مدى جدية الدولة في دعم حفظة ومُرتّلي القرآن الكريم وتشجيعهم على التفوق، وتوزّع الجائزة الكبرى بحيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، كما تُمنح لهما الفرصة لتسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتِيهما وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، ويُكرّمان أيضًا بإمامة المصلّين في صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان القادم.