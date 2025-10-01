قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
توك شو

أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن شبورة مائية متوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة وحتى الثامنة، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف في بعض المناطق وظهور سحب منخفضة

ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب في الملاحة البحرية وتحذير من ارتفاع الأمواج

وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 22 درجة

مرسى مطروح: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة

سوهاج: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة

قنا: العظمى 37 - الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 39 - الصغرى 25 درجة

نصيحة للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين، وخاصة قائدي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة، كما يُفضل تجنب الأنشطة البحرية في مناطق اضطراب الملاحة حتى استقرار الأحوال الجوية.

الطقس الطقس اليوم الأرصاد الجوية حالة الطقس

