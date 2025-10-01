أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن شبورة مائية متوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة وحتى الثامنة، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف في بعض المناطق وظهور سحب منخفضة

ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب في الملاحة البحرية وتحذير من ارتفاع الأمواج

وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 22 درجة

مرسى مطروح: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة

سوهاج: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة

قنا: العظمى 37 - الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 39 - الصغرى 25 درجة

نصيحة للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين، وخاصة قائدي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة، كما يُفضل تجنب الأنشطة البحرية في مناطق اضطراب الملاحة حتى استقرار الأحوال الجوية.